أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تونس... زعيم النهضة يعلن موقف الحركة من ترشح وزير الدفاع للرئاسة

Google+ Print

أشاد الغنوشي في تصريحات لإذاعة "إكسبريس" المحلية بالزبيدي وقال إنه رجل وطني وخدم البلاد ويعتبره صديقا ومؤهلا مثل غيره للترشّح إلى الانتخابات الرئاسية وإن الاختيار يبقى بيد الشعب التونسي.

وأضاف أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لم يورث أموالا أو عقارات حتى يتم التخاصم بشأنها وأن إرثه الأساسي هو الديمقراطية ورفض الإقصاء والوحدة الوطنية والتنمية.

© AFP 2019 / BERND VON JUTRCZENKA

وتابع خلال إيداع ترشحه للانتخابات التشريعية على رأس قائمة الحركة في دائرة تونس أن من يعتبر نفسه "باجيا" ينبغي أن يكون ديمقراطيا وأن يعمل على الوحدة الوطنية ودون إقصاء.

ومنذ إعلان وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وخاصة بعد مراسم الجنازة التي كان لوزارة الدفاع دور كبير ومحوري في تنظيمها، بدأت الأصوات تتعالى منادية بترشح الزبيدي، باعتباره رجل دولة قادرعلى استكمال ما بدأه قائد السبسي وعلى قيادة تونس خلال المرحلة المقبلة، وفق تعبيرهم.

وجاءت الدعوات من نشطاء بالمجتمع المدني ووجوه سياسية اعتبرت أنّ الزبيدي يمثّل واحدًا من أكثر الوزراء الذين يحظون بإجماع واحترام شعبي خاصة أن الرجل هو الوزير الوحيد الذي يرفض الحصول على راتب شهري مقابل تقلده منصب وزير للدفاع.

كان الزبيدي من أقرب الشخصيات السياسية إلى الرئيس الراحل وهو آخر من التقاه يوم 22 يوليو/تموز 2019، قبل ثلاثة أيام من وفاته، وكثيرا ما كان قائد السبسي يدعو الزبيدي لاستشارته بشأن مسائل تهم الأمن القومي في تونس وتهم مستقبل الدولة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة"

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة"

البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع

البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع

اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية

اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 