تونس... زعيم النهضة يعلن موقف الحركة من ترشح وزير الدفاع للرئاسة

أشاد الغنوشي في تصريحات لإذاعة "إكسبريس" المحلية بالزبيدي وقال إنه رجل وطني وخدم البلاد ويعتبره صديقا ومؤهلا مثل غيره للترشّح إلى الانتخابات الرئاسية وإن الاختيار يبقى بيد الشعب التونسي.

وأضاف أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لم يورث أموالا أو عقارات حتى يتم التخاصم بشأنها وأن إرثه الأساسي هو الديمقراطية ورفض الإقصاء والوحدة الوطنية والتنمية.

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وتابع خلال إيداع ترشحه للانتخابات التشريعية على رأس قائمة الحركة في دائرة تونس أن من يعتبر نفسه "باجيا" ينبغي أن يكون ديمقراطيا وأن يعمل على الوحدة الوطنية ودون إقصاء.

ومنذ إعلان وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وخاصة بعد مراسم الجنازة التي كان لوزارة الدفاع دور كبير ومحوري في تنظيمها، بدأت الأصوات تتعالى منادية بترشح الزبيدي، باعتباره رجل دولة قادرعلى استكمال ما بدأه قائد السبسي وعلى قيادة تونس خلال المرحلة المقبلة، وفق تعبيرهم.

وجاءت الدعوات من نشطاء بالمجتمع المدني ووجوه سياسية اعتبرت أنّ الزبيدي يمثّل واحدًا من أكثر الوزراء الذين يحظون بإجماع واحترام شعبي خاصة أن الرجل هو الوزير الوحيد الذي يرفض الحصول على راتب شهري مقابل تقلده منصب وزير للدفاع.

كان الزبيدي من أقرب الشخصيات السياسية إلى الرئيس الراحل وهو آخر من التقاه يوم 22 يوليو/تموز 2019، قبل ثلاثة أيام من وفاته، وكثيرا ما كان قائد السبسي يدعو الزبيدي لاستشارته بشأن مسائل تهم الأمن القومي في تونس وتهم مستقبل الدولة.