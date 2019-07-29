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واشنطن وبكين يعودان لطاولة المفاوضات التجارية وسط أجواء مقلقة

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واشنطن وبكين يعودان لطاولة المفاوضات التجارية وسط أجواء مقلقة واشنطن وبكين يعودان لطاولة المفاوضات التجارية وسط أجواء مقلقة

مباشر: يبدأ اليوم وفد تجاري أمريكي بقيادة وزير الخزانة والممثل التجاري زيارة إلى الصين، لاستئناف المباحثات بشأن الخلافات التجارية.

ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات الجانبين غداً الثلاثاء ولمدة يومين، في الزيارة الأولى لوفد تجاري أمريكي نحو الصين بعد قرار رئيسا الدولتين في نهاية الشهر الماضي باستئناف المباحثات التجارية.

ولكن تظهر الشكوك حول تمكن أكبر اقتصاديين في العالم من تأمين اتفاق تجاري، وفي يوم الجمعة الماضي صرح الرئيس الأمريكي دونالد بأنه لا يتوقع أن توقع الصين اتفاقا تجاريا مع واشنطن إذا كان هناك احتمال 2 بالمائة أن يخسر انتخابات الرئاسة 2020.

وتابع ترامب: "أتوقع أن تقول الصين دعونا ننتظر فمن المتحمل أن يخسر ترامب وحينها يمكننا التعامل مع شخصاً آخر".

أما كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب فأعلن في الأسبوع الماضي أنهم لا يتوقعوا أي اتفاق عظيم في الاجتماع المرتقب في شنغهاي.

وفيما يتعلق بالجانب الصيني، فذكرت وسالة الإعلام الحكومية أنهم أثبتوا حسن نواياهم تجاه الولايات المتحدة وذلك عبر وعود إعادة شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأكدت الصحيفة على أن بكين وجهت طلبات استعلام بشأن مشتريات من فول الصويا والقطن ولحم الخنزير والذرة الرفيعة وغيرها من المنتجات الزراعية منذ 19 يوليو/تموز، وأن بعض عمليات البيع تمت.

وعلى الجانب الآخر وجهت الصين اتهامات لشركة "فيديكس" الأمريكية يوم الجمعة بأنها احتجزت أكثر من 100 طرد لشركة "هواوي".

مباشر (اقتصاد)

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