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نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية عددا من القرارات، اليوم الاثنين؛ منها الترخيص لأكبر مشغل أسطول سفن بالعالم، وكشف الصندوق العقاري عن إطلاق  المرحلة التجريبية لإيداع الدعم للمستفيدين قبل الراتب، ووصول أول شحنة سجائر تحمل أختاماً ضريبية للدمام.

وعلى مستوى سوق الأسهم، قرر البنك الأهلي التجاري صرف توزيعات نقدية على المساهمين، وحددت "تداول" موعد إدراج "عطاء التعليمية"، وشهدت نتائج شركات البتروكيماويات انخفاضا ملحوظا بالربع الثاني، وأخيرا أغلق مؤشر السوق الرئيسي- تاسي على تراجع بضغط القطاعات القيادية.

ويرصد "مباشر" أبرز القرارات والأحداث على الصعيد المحلي وسوق الأسهم على مدار اليوم، كالتالي:

مسح..تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 13.7% بالنصف الأول 2019

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"العقاري السعودي" يُطلق المرحلة التجريبية لإيداع الدعم للمستفيدين قبل الراتب

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مسح..31.4 مليار ريال تمويل للسعوديين لشراء مسكن جديد بالنصف الأول

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مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 7.4% في يونيو

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السعودية: منع 260 ألف مقيم من دخول مكة بسبب التصاريح

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الموانئ السعودية تُصدر ترخيصاً لأكبر مشغل أسطول سفن بالعالم

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أرباح المصارف العاملة بالسعودية ترتفع لـ24.8 مليار ريال بالنصف الأول

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تقرير: السعودية تقود إصدارات الصكوك والسندات خليجياً

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إنفوجرافيك: وصول أكثر من مليون حاج للسعودية

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البنوك السعودية تؤكد التزامها بضوابط جدولة المديونية بطلب من العميل

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الزكاة السعودية: وصول أول شحنة سجائر تحمل أختاماً ضريبية للدمام

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السعودية.. خطوات استخراج تصريح دخول المقيمين مكة بموسم الحج

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سوق الأسهم:

"الأهلي" يقرر توزيع 1.1 ريال للسهم 21 أغسطس المقبل

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الأربعاء المقبل.. إدراج وبدء تداول أسهم عطاء التعليمية بالسوق السعودي

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أسعار البيع تهبط بأرباح "بتروكيم" 36.5% في الربع الثاني

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حلواني إخوان تتحول للخسائر بالربع الثاني لارتفاع التكاليف

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"حلواني إخوان" يهبط بأكبر وتيرة في شهر بعد النتائج المالية

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أرباح "مجموعة السعودية" تتراجع 36% بالربع الثاني

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3 عوامل تقلص أرباح "دله" 18% بالربع الثاني

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"دله" يتصدر تراجعات "تداول" بأعلى خسائر في 10 أشهر

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"بترورابغ" تتكبد خسائر بـ 308 ملايين ريال في الربع الثاني

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سوق الأسهم السعودية يهبط 1.47% بضغط القطاعات الكبرى

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مباشر (اقتصاد)

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