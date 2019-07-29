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سهم "آبل" يرتفع مع ترقب إعلان نتائج الأعمال الفصلية

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سهم "آبل" يرتفع مع ترقب إعلان نتائج الأعمال الفصلية سهم "آبل" يرتفع مع ترقب إعلان نتائج الأعمال الفصلية

مباشر: ارتفع سهم شركة "آبل" بنحو 1 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مع زيادة السعر المستهدف للشركة، وقبل إعلان نتائج أعمالها عن الربع الثاني.

ورفع المحللون لدى "يو.بي.إس" السعر المستهدف لسهم "آبل" إلى مستوى 235 دولار من 225 دولار سابقاً.

وقال محللون في المصرف السويسري إنه على الرغم من أن نتائج أعمال الربع الثاني من غير المحتمل أن تكون عامل محفزاً، مشيراً إلى أنه حتى لو كان أداء هذا العام متراجعاً فإن آبل تستعد لدورة أقوى بدعم أعمال 5G في العام المقبل.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سهم "آبل" بنحو 0.8 بالمائة ليصل إلى 209.20 دولار.

ومن المقرر أن تعلن شركة "آبل" غدًا الثلاثاء نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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