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عميد في الجيش الليبي: إصابة عسكريين أتراك بقصف الكلية الجوية في مصراتة

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي، آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، إن "هناك معلومات عن إصابة عدد منهم (الأتراك)"، دون إعطاء تفاصيل أكثر، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori

وأضاف المحجوب أن الجيش ما زال يرصد باقي المواقع التي بها غرف عمليات وطائرات تستخدم لضرب القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم "يسيطرون جوا ولا توجد مقارنة مع الميليشيات" .

واعتبر المحجوب أن ضربات سلاح الجو ضد مواقع في مدينة مصراتة وخاصة الكلية الجوية، التي تستخدمها "المليشيات انطلاقا لطائراتها التركية"، تظهر قدرة القوات المسلحة على إصابة أي هدف "للمليشيات".

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن أول أمس السبت، عن استهداف أكثر من عشرة أهداف اختيرت بعناية وتم تدمرها، شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مصراتة والكلية الجوية بها وقاعدة سرت كما شملت رتل بمنطقة عمليات غريان.

واليوم، أكد المبعوث الأممي لليبيا أن هناك "تجنيدا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في الصراع الليبي".

وقال المبعوث إن طرفي النزاع في ليبيا لم يفيا بالتزاماتهما وفق القانون الدولي.

وأضاف أن الأطراف التي تتجاهل دعوات وقف التصعيد كثفت من هجماتها الجوية.

وقال غسان سلامة إن الدعم الخارجي "كان عاملا أساسيا في زيادة الضربات الجوية داخل ليبيا"، مضيفاً أن "السلاح المستورد رافقه مقاتلون وطيارون وفنيون أجانب".

 

 

 

 

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