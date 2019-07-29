السعودية.. خطوات استخراج تصريح دخول المقيمين مكة بموسم الحج

الرياض – مباشر: شدد الأمن العام بالمملكة العربية السعودية على ضرورة الحصول على تصريح الحج؛ كشرط لدخول المواطنين والمقيمين المحرمين بالحج إلى مكة المكرمة.

وقال الأمن العام، إنه سيتم منع كل مقيم لا يحمل تصريحا للحج أو العمل خلال موسم الحج من دخول مكة ويعاد من حيث أتى، وكذلك منع أي محرم من المواطنين لا يحمل تصريحا بالحج من دخول مكة.

وقالت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الاثنين، إن هناك عدة خطوات لاستخراج تصريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة أثناء موسم حج 1440هـ.

وبين الجوازات السعودية، أن الخطوة الأولى تبدأ بتسجيل الدخول من خلال منصة مقيم الإلكترونية، يليه تعبئة المعلومات وإرفاق الوثائق، والإقرار على الشروط والأحكام، ومن ثم إرسال الطلب.

وأشارت الجوازات، إلى أنه يتم مراجعة الطلب من قبل المختصين في الجوازات، وأخيرا طباعة التصريح.

وبدأت المديرية العامة للجوازات، في 27 شوال الماضي، في استقبال طلبات إصدار التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة "مقيم" الإلكترونية وتعبئة المعلومات ورفع الوثائق المطلوبة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لمهام المديرية العامة للجوازات بالمرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والمتضمنة الشروع في تطبيق أنظمة الحج التي تقضي حصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة.

وتشمل خدمات التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج المقيمين من العمالة المنزلية بالعاصمة المقدسة الذين لا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها حيث يمكن حصولهم على التصاريح الإلكترونية عبر منصة " أبشر " للخدمات الإلكترونية.

وتضم كذلك، المقيمين العاملين لدى الشركات والمؤسسات المسجلة بالعاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها، والمقيمون العاملين بالمنشآت التجارية والحكومية التي لديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج، والمقيمون المتعاقدين مع المنشآت التجارية عن طريق نظام أجير ولديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج.

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