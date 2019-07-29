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"الأهلي ريت 1" يقرر توزيع 45 مليون ريال لحامي الوحدات

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"الأهلي ريت 1" يقرر توزيع 45 مليون ريال لحامي الوحدات "الأهلي ريت 1" يقرر توزيع 45 مليون ريال لحامي الوحدات

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الأهلي ريت 1" عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م، بقيمة إجمالية 44.69 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع 0.325 ريال لكل وحدة، تمثل نحو 3.25 بالمائة من السعر الأولي للوحدة.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد 4 أغسطس/ آب المقبل (نهاية يوم التداول 31 يوليو / تموز 2019).

كما نوهت بأنه سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتم إدراج الصندوق بالسوق السعودي ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداول، بتاريخ 8 يناير / كانون الثاني 2018.

وأنهى الصندوق تعاملات اليوم الاثنين 8.39 ريال بتراجع نسبته 0.59 بالمائة.

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