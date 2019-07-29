انخفاض المبيعات يهبط بأرباح الجوف الزراعية 95.5% بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة الجوف الزراعية، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 95.53 بالمائة على أساس سنوي، فيما سجلت تراجعاً بنحو 82.17 بالمائة على أساس ربعي.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة على موقع "تداول" اليوم الاثنين، بلغ صافي الربح نحو 1.16 مليون ريال، مقابل 26.05 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2018.

وعزت الشركة السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2019م بالمقارنة بصافي ربح الربع المماثل من عام 2018م إلى انخفاض مبيعات الربع بنسبة 44.09 بالمائة بقيمة 35.25 مليون ريال، لتصل إلى 44.7 مليون ريال مقابل 80 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وأشارت كذلك إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بالربع المماثل من عام 2018م من 46.06 بالمائة إلى 78.99 بالمائة، وزيادة مصروف الزكاة بنسبة 114.03 بالمائة، وذلك بالرغم من إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 56.49 بالمائة بقيمة 5.2 مليون ريال، وزيادة الايرادات الأخرى بقيمة 4.31 مليون ريال.

وعلى مستوى أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الجاري، سجلت نمواً بنسبة 266.73 بالمائة لتصل إلى 7.69 مليون ريال مقابل 2.098 مليون ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرجع السبب فى زيادة صافي ربح الفترة الحالية من عام 2019م بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018م إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 76.80 بالمائة إلى 73.09 بالمائة.

وكذلك إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 38.93 بالمائة بقيمة 5.01 مليون ريال، وزيادة الايرادات الأخرى بقيمة 4.54 مليون ريال، بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 22.41 بالمائة بقيمة 27.24 مليون ريال، وزيادة مصروف الزكاة بنسبة 124.49 بالمائة.

النتائج المالية للشركات:

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