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حظر تجول بعد مقتل 6 سودانيين وإصابة 27 باحتجاجات في ولاية شمال كردفان

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الخرطوم – سبوتنيك. قال شاهد عيان، لوكالة "سبوتنيك"، "سقط 6 قتلى و27 جريحا من الشباب الذين خرجوا في تظاهرات بمدنية الأُبيض صباح اليوم الاثنين، احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه وسوء أوضاع المرافق العامة والخدمات الأساسية".

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وأوضح الشاهد أن قوات الأمن، حاصرت مظاهرة ضمت العشرات من طلاب المدارس الثانوية بالقرب من السوق الرئيسية، خشية اتساع نطاقها وخروجها عن السيطرة، غير أن إطلاق نار وقع من جانب مجهولين ببنايات مجاورة استهدف المتظاهرين مباشرة الأمر الذي سبب فوضى".

وتعاني بعض المدن السودان الكبيرة ومن بينها العاصمة الخرطوم، من مشكلات في تقديم  الخدمات العامة للمواطنين.

وبحسب وسائل إعلام سوداني، أصدر والي ولاية شمال كردفان المكلّف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله قرارًا قضى بإعلان حظر التجول بمدن الأبيض، أم روابة، الرهد أبو دكنة، بارا اعتبارًا من اليومالأثنين، كما تم تعليق الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي.

وحدد القرار حظر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك إلى حين إشعارٍ آخر.

SputnikNews

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