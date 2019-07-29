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بالفيديو : قتلى بقصف متواصل للنظام على مناطق بإدلب وحماة

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بالفيديو : قتلى بقصف متواصل للنظام على مناطق بإدلب وحماة بالفيديو : قتلى بقصف متواصل للنظام على مناطق بإدلب وحماة

جي بي سي نيوز :- أسفرت هجمات النظام السوري المتواصلة السبت، عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 27 آخرين، في قصف استهدف مناطق خفض التصعيد شمال غرب البلاد.

وقار مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة السورية إن "قوات النظام قصفت برا وجوا منذ صباح السبت، مدينة أريحا التابعة لإدلب، وقرى العميقة ومورك والحواش والزيارة، بريف محافظة حماة"، مضيفا أن "طائرات روسية استهدفت قرية لطمين وبلدة كفر زيتا بريف حماة".

من جهتها، أكدت مصادر في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أن 9 مدنيين قتلوا و27 أصيبوا، بهجمات النظام السوري على أريحا، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ، ما يجعل عدد القتلى مرشحا للارتفاع.

وارتفع عدد قتلى قصف والنظام السوري على منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع الاثنين الماضي، إلى 90 مدنياا لاناضول .

ومنذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمال سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

 

جي بي سي نيوز

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