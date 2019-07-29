الحكومة الألمانية تعبر عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات في روسيا

مباشر: أبدت الحكومة الألمانية قلقها الشديد إزاء اعتقال الشرطة الروسية لأكثر من ألف شخص في موسكو، لتنضم بذلك لموجة من الإدانة الحادة التي تنتقد تصرفات موسكو.

وكانت الحكومة الروسية قامت باعتقال حوالي ألف شخص يوم السبت الماضي على خلفية احتجاج للمطالبة بالسماح لأعضاء المعارضة بالترشح في الانتخابات المحلية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الحكومة تتوقع الإفراج سريعاً عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم، نقلاً عن وكالة رويترز.

وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أكبر حملات القمع التي حدثت في السنوات الأخيرة ضد معارضة متزايدة تتنقد القبضة المشددة للرئيس فلاديمير بوتين على السلطة.

ومن جهة أخرى، فإن الحكومة البريطانية نشرت بيانا رسميا بالأمس تدين فيه اعتقال المتظاهرين المسالمين قائلة: "نحن قلقون للغاية بشأن الاعتقال الذي تم يوم 27 يوليو/تموز الجاري بما في ذلك الصحفيين وشخصيات معارضة بارزة".

وأكدت الحكومة البريطانية أنها تدعو الحكومة الروسية للامتثال لالتزامها الدولي بشأن حقوق الانسان في المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.