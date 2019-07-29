"تكوين" تتحول للخسائر في الربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين) تحولها للخسائر بالربع الثاني من العام الجاري مقابل أرباح للربع المماثل من من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تكبدها صافي خسائر بقيمة 13.03 مليون ريال بالربع الثاني من 2019 بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بقيمة 2.892 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

وقالت "تكوين"، إن الخسائر تعود إلى انخفاض إيرادات المبيعات، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، والمصاريف المالية، وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق.

ولفتت إلى أنها قامت في الربع الأول من العام 2018 بتخفيض مخصص الزكاة كنتيجة لحصولها على الربط الزكوي النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "تكوين" 3.86 بالمائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق والبالغة خلاله 12.55 مليون ريال.

وسجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 25.58 مليون ريال في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بأرباح قيمتها 2.06 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة على الشركة 25.53 بالمائة من رأس المال البالغ 950 مليون ريال، لتصل إلى 242.56 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2019.

وتفاقمت خسائر الشركة خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 1400 بالمائة على أساس سنوي، إلى نحو 12.55 مليون ريال، مقارنة مع خسائر بقيمة 836 ألف ريال خلال الربع الأول من 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.13 بالمائة لمستوى 7.98 ريالا.

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