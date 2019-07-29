مصاريف البيع تهبط بأرباح "هرفي" 11% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجع أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية، بنسبة 10.96 بالمائة في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح نحو 15 بالمائة، مقارنة بالربع السابق.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 40.86 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 45.89 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف الإدارية والعمومية، والنفقات التمويلية.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت قيمة المبيعات، والإيرادات الأخرى، وسجلت الشركة أرباحا رأسمالية غير متكررة بنحو 2.23 مليون ريال من بيع قطعة أرض.

وأظهرت نتائج الشركة، تراجع صافي الربح إلى 88.9 مليون ريال، بالنصف الأول من 2019 مقابل 93.63 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 5 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة 0.7 بالمائة خلال الربع الأول من 2019، إلى 48.06 مليون ريال، مقابل 47.75 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

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