الاتحاد الأوروبي يقلص خيارات مرشحي رئاسة صندوق النقد لـ3 أسماء

مباشر: قلص الاتحاد الأوروبي نطاق المرشحين لحل محل كريستين لاجارد في منصب مدير صندوق النقد الدولي إلى ثلاثة أسماء.

والأسماء الثلاثة هي "جيروين ديسيلبلوم" و"كريستالينا جورجيفا" و"أولي رين".

ويسارع المفوضون الأوروبيون من أجل تأمين توافق جماعي على هوية الشخص الذي سيصبح المدير العام القادم لصندوق النقد، خوفاً من أن الفشل في الاتفاق على مرشح واحد قد يسمح بدخول منافس من الأسواق الناشئة الكبرى.

ومن المقرر أن ينتهي موعد اختيار خليفة لارجاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان وزير المالية الفرنسي، والذي يقود مفاوضات الاتحاد الأوروبي، قد استبعد خمسة أسماء أوروبية من القائمة يوم الجمعة الماضية لكنه لم ينجح في التوصل إلى أيّ توافق حول مرشح واحد.

من بين الخمسة المستبعدين رئيس مجموعة اليورو الحالي "ماريو سينتينو" ووزيرة المالية الإسبانية "نادية كالفينو"، بحسب مصادر مطلعة على المحادثات، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز".

ويتلقى الرئيس التنفيذي الحالي للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا الدعم من جانب فرنسا لكن ترشيحه يتطلب تغييراً في لوائح صندوق النقد الدولي والتي تمنع أن يتجاوز عمر المدير العام سن الـ65 عاماً.

ويحظى كل من رين وديسيلبلوم بفرصة مقبولة نظراً لغياب أي مرشح من جنوب أوروبا.

جدير بالذكر أن كريستين لاجارد تقدمت باستقالتها بشكل رسمي اعتباراً من 12 سبتمبر/أيلول المقبل بعد ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً لماريو دراجي الذي تنتهي فترة ولايته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.