إعلان شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1)

تعلن شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م على النحو التالي:

1. إجمالي الأرباح الموزعة 44,687,500 ريال سعودي

2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 137,500,000 وحدة قائمة

3. قيمة الربح الموزع تبلغ 0.325 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.25%

4. نسبة التوزيع تبلغ 3.23% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 3/12/1440هـ الموافق 4/08/2019م (نهاية يوم التداول، يوم الأربعاء بتاريخ 28/11/1440هـ الموافق 31/07/2019م)

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة