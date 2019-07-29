أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1)

Google+ Print
إعلان شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1) إعلان شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1)
تعلن شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م على النحو التالي:

1. إجمالي الأرباح الموزعة 44,687,500 ريال سعودي

2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 137,500,000 وحدة قائمة

3. قيمة الربح الموزع تبلغ 0.325 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.25%

4. نسبة التوزيع تبلغ 3.23% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 3/12/1440هـ الموافق 4/08/2019م (نهاية يوم التداول، يوم الأربعاء بتاريخ 28/11/1440هـ الموافق 31/07/2019م)

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

نتائج أعمال آبل ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

مبيعات أجهزة "آيفون" تهبط 12% لتفشل في الوفاء بالتقديرات

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

أرباح "آبل" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات.. والإيرادات ترتفع لمستوى قياسي

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً

"البيئة" السعودية: تُغرم على 19 مؤسسة خالفت لنظام المبيدات مالياً