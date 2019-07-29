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سوق الأسهم السعودية يهبط 1.47% بضغط القطاعات الكبرى

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سوق الأسهم السعودية يهبط 1.47% بضغط القطاعات الكبرى سوق الأسهم السعودية يهبط 1.47% بضغط القطاعات الكبرى

الرياض ـ مباشر: سجل سوق الأسهم "تداول" تراجعاُ بنهاية جلسة اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين، متأثراً بهبوط الثلاثة قطاعات القيادية البنوك، والمواد الأساسية والاتصالات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 1.47 بالمائة، ليهبط بأكبر وتيرة يومية في شهر، ليفقد 130.20 نقطة من رصيده، إلى مستوى 8729.12 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى نحو 3.011 مليار ريال مقارنة بملياري ريال قيمة تداولات جلسة أمس الأحد، كما ارتفعت الكميات إلى 121.217 مليون سهم، مقارنة بـ80.2 مليون سهم بجلسة الأحد.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 2.09 بالمائة بضغط من سهم الإنماء بنسبة 3.74 بالمائة وهبوط مصرف الراجحي 3 بالمائة، وتراجع قطاع الاتصالات 1.26 بالمائة.

وأغلق قطاع المواد الأساسية باللون الأحمر بتراجع نسبته 1.07 بالمائة، بعد هبوط سهم "سابك" نحو 1.63 بالمائة.

وسجل قطاع السلع طويلة الأجل ارتفاعاً نسبته 0.93 بالمائة،كما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.35 بالمائة.

وتصدر سهم "دلة الصحية"، الأسهم المتراجعة بنهاية جلسة اليوم بنسبة 5.96 بالمائة.

وفي المقابل، سجل سهم "الوطنية للتعليم " الأسهم المرتفعة بنسبة 9.97  بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.54 بالمائة بمكاسب بلغت 20.29 نقطة، ليصل إلى مستوى 3802.49 نقطة.

وتصدر "أبومعطي" خسائر الأسهم بالموازي، بتراجع نسبته 2.36 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "بحر العرب" الذي أغلق مرتفعا 4.62 بالمائة.

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