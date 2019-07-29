تعلن شركة الجوف الزراعية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019م (ستة أشهر)

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يرجع السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2019م بالمقارنة مع صافي ربح الربع المماثل من عام 2018م بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات الربع بنسبة 44.09% بقيمة 35.25 مليون ريال ، وكذلك ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بالربع المماثل من عام 2018م من 46.06% إلى %78.99 ، وزيادة مصروف الزكاة بنسبة 114.03% ، وذلك بالرغم من إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 56.49% بقيمة 5.2 مليون ريال ، وزيادة الايرادات الأخرى بقيمة 4.31 مليون ريال . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يرجع السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2019م بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2019م إلى انخفاض مبيعات الربع بنسبة 9.97% بقيمة 4.95 مليون ريال ، وكذلك ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بالربع السابق من عام 2019م من 67.78% إلى %78.99 ، بالرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 10.97% بقيمة 0.51 مليون ريال ، وبالرغم أيضاً من زيادة الايرادات الأخرى بنسبة 161.35% بقيمة 0.96 مليون ريال . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يرجع السبب فى زيادة صافي ربح الفترة الحالية من عام 2019م بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018م إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 76.80% إلى 73.09% ، وإنخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 38.93% بقيمة 5.01 مليون ريال ، وزيادة الايرادات الأخرى بقيمة 4.54 مليون ريال ، بالرغم من إنخفاض المبيعات بنسبة 22.41% بقيمة 27.24 مليون ريال ، وزيادة مصروف الزكاة بنسبة 124.49% . طبيعة رأي مراجع الحسابات لفت انتباه ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي دون التحفظ في رأينا ، نود أن نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم (1) حيث أن مبيعات الأعلاف الخضراء للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م بلغت 6 مليون ريال سعودي بما يمثل 7% من اجمالي المبيعات مقارنة بالفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م حيث بلغت مبيعات الأعلاف الخضراء 74 مليون ريال سعودي بما يمثل 61% من اجمالي المبيعات ، حيث توقفت الشركة عن زراعة الأعلاف الخضراء طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) الصادر بتاريخ 25 صفر 1437 هـ . إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتلائم مع طريقة عرضها للفترة الحالية .

مباشر (اقتصاد)