"صناعة الورق" ترفع خسائرها 50% في الربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: ارتفعت خسائر الشركة السعودية لصناعة الورق، نحو 50 بالمائة في الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الخسائرة إلى 15.44 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 10.29 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى عكس مخصصات وأرصدة حسابات دائنة في فترة المقارنة.

وأشارت إلى أن الربع الثاني من 2019 شهد تحسنا ملحوظا بالربح التشغيلي، نتيجة زيادة المبيعات، وشهد كذلك انخفاض المصاريف الإدارية وعكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية.

وأظهرت نتائج الشركة، تحقيق صافي ربح بلغ 8.02 مليون ريال، بالنصف الأول من 2019 مقابل خسائر صافية بلغت 5.59 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

وقفزت أرباح الشركة نحو 398 بالمائة بالربع الأول من 2019، إلى 23.46 مليون ريال مقارنة مع 4.71 مليون ريال بنهاية الربع المماثل من 2018.

ترشيحات:

أرباح المصارف العاملة بالسعودية ترتفع لـ24.8 مليار ريال بالنصف الأول

إنفوجرافيك: وصول أكثر من مليون حاج للسعودية

الموانئ السعودية تُصدر ترخيصاً لأكبر مشغل أسطول سفن بالعالم

موجودات "ساما" ترتفع 1.3% خلال يونيو بأساس سنوي

الاحتياطات الأجنبية للسعودية بالخارج ترتفع 6.3 مليار دولار بنهاية يونيو

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يرتفع 20.6 مليار ريال بنهاية يونيو