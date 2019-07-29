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إعلان إلحاقي من شركة مُلكيّة للاستثمار بخصوص توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت

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إعلان إلحاقي من شركة مُلكيّة للاستثمار بخصوص توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت إعلان إلحاقي من شركة مُلكيّة للاستثمار بخصوص توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت
بند توضيح مقدمة الحاقاً لإعلان شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت للربع الثاني لعام 2019 م والمنشور على موقع تداول بتاريخ 16/07/2019م، تود شركة ملكية للاستثمار أن توضح التالي: تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-11-13 الموافق 2019-07-16 التغير الحاصل على التطوير يسر شركة مُلكيّة للاستثمار أن تعلن بأنه سوف يتم توزيع الأرباح المعلن عنها لمالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت ابتداءً من يوم الأربعاء بتاريخ 06/12/1440 هـ الموافق 07/08/2019م. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد معلومات اضافية وسوف يقوم البنك السعودي الفرنسي بعملية توزيع الأرباح لمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

كما تود شركة مُلكيّة للاستثمار تذكير مالكي الوحدات الذين لم يستلموا التوزيعات السابقة مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي لاستلام تلك التوزيعات.

مباشر (اقتصاد)

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