السفير العراقي لدى موسكو يتحدث عن تنشيط السياحة بين البلدين

وكتب العذاري عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "السفارة تعمل باستمرار لتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا في القطاعات كافة ومن بينها قطاع السياحة حيث نعمل اليوم مع كل من وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ووزارة السياحة الروسية لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تساهم في تطوير قطاع السياحة والسفر".

وأشار العذاري إلى أن الخطوط الجوية العراقية اصبحت تسير رحلات مباشرة وبواقع رحلتين في الأسبوع ايضا ستشجع المجاميع السياحية الروسية الى السفر للعراق".

وفي وقت سابق أعلن موقع "بيليتيكس" عن نمو حجم مبيعات تذاكر الطيران إلى روسيا خلال العام الجاري بنسبة 21٪ مقارنة بالعام المنصرم.

وأظهر الموقع أن ما يقرب من نصف السياح الأجانب يتوجهون إلى موسكو، وحوالي 10% إلى سانت بطرسبرغ، 6 ٪ إلى روستوف على الدون، 4 ٪ إلى كراسنودار و 3 ٪ إلى نوفوسيبيرسك.

ونجحت مدينة بابل والمعروفة بـ "بوابة الإله" حسب معاني اللغة الأكدية، وسط العراق، بأخذ مكانة لها بين التراث العالمي، بعد أربع مرات من وضعها على لائحة الفشل، منذ ثمانينيات القرن الماضي، لترتقب تضاعف السياح إليها عشرات المرات.