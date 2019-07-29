ترامب: الاحتياطي الفيدرالي لن يفعل الكثير لتحفيز الاقتصاد

من: نهى النحاس

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير لتحفيز الاقتصاد، وذلك قبل يوم واحد من بدء انعقاد اجتماع السياسة النقدية.

وأضاف ترامب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "الاتحاد الأوروبي والصين سيخفضان معدلات الفائدة ويدفعا بالأموال داخل أنظمتهما ما يُسهل الأمور على المصنعين فيما يتعلق ببيع المنتجات".

وفي الأسبوع الماضي فتح البنك المركزي الأوروبي الباب أمام خفض محتمل في معدل الفائدة أو اللجوء إلى وسائل للتيسير النقدي.

وجاء في بيان السياسة النقدية: "أنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل".

وتابع ترامب: "وفي الوقت نفسه ومع وجود معدل تضخم منخفض للغاية لدينا، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفعل شيء ومن المحتمل أن يفعل القليل جداً بالمقارنة بتلك البنوك".

ومن المقرر أن تبدأ غداً اجتماعات السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تستمر على مدار يومين، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.