الزكاة السعودية: وصول أول شحنة سجائر تحمل أختاماً ضريبية للدمام

الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك السعودية، اليوم الاثنين، إنهاء الإجراءات الرسمية والجمركية لوصول أول شحنة "سجائر" تحمل أختاماً ضريبية متوافقة مع متطلبات وشروط الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك عبر جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقالت الهيئة في بيان، إن نظام الختم الضريبي يهدف إلى الحد من التجارة الغير مشروعة والتهرب الضريبي، إضافة إلى الموائمة والالتزام مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة منتجات التبغ، وحماية المستهلك من المنتجات الغير مرخصة وذات الجودة الرديئة والمقلدة على حد سواء.

ويعرف الختم الضريبي بأنه "علامة مميزة" على شكل ملصق أو رمز يحتوي على بيانات رقمية، يوضع على السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، يأتي تطبيقه في المملكة وفقاً للاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل في شهر مايو الماضي أنها بدأت أولى خطوات مراحل تنفيذ نظام الأختام الضريبية من خلال تطبيق النظام على علب السجائر المستوردة إلى المملكة ابتداء من 31 مايو 2019م.

وأتاحت للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لوضعها على علب السجائر التي سيتم استيرادها من خارج المملكة.

وحددت هيئة الزكاة والدخل تاريخ 23 أغسطس 2019م، موعداَ لعدم السماح باستيراد السجائر التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومُفعّلة عليها، وستمنع الهيئة بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية ابتداء من تاريخ 18 نوفمبر 2019م.

وسيمتد تطبيق نظام الأختام الضريبية على منتجات التبغ لاحقاً ليشمل المعسل ومنتجات التبغ الأخرى، على أن يتم تطبيق النظام لاحقاً على ‏المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة. ‏

ترشيحات:

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية والبحرين تنشئان مجلساً تنسيقياً لتعزيز العلاقات الثنائية

ملك البحرين: علاقتنا بالسعودية ترتكز إلى دعائم من الأخوة والتفاهم

سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية.. و"سابك" يقلص المكاسب

تقرير: توقعات بنمو اقتصادي "جيد" لدول الخليج ومصر بالفترة المقبلة

بيان من لازوردي للمجوهرات بشأن توافقها مع أحكام الشريعة