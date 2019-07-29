"بترورابغ" تتكبد خسائر بـ 308 ملايين ريال في الربع الثاني

الرياض – مباشر: تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) للخسائر بالربع الثاني من عام 2019، مقارنة بأرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تكبدها صافي خسائر بقيمة 308 ملايين ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح قيمتها 235 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وقالت الشركة، إن سبب تسجيل صافي الخسارة خلال الربع الثاني على أساس سنوي؛ يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية؛ على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي.

ولفتت، إلى تأثر النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات.

وبلغت مبيعات الشركة 9.03 مليار ريال بالربع الثاني، مقابل 10.74 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض 15.93 بالمائة.

وعلى أساس ربعي، تحولت "بترورابغ" للخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ مقارنة بأرباح محققة في الربع السابق بقيمة 257 مليون ريال.

خلال النصف الأول من عام 2019، تكبدت "بترورابغ" صافي خسائر بقيمة 52 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 531 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت مبيعات "بترورابغ" 17.46 مليار ريال في النصف الأول من العام، مقابل 20.59 مليار ريال بالنصف المقارن من 2018، بتراجع 15.24 بالمائة.

وتراجعت أرباح الشركة 13.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 257 مليون ريال، مقابل 296 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.4 بالمائة، عند مستوى 20.84 ريالا.

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