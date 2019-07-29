البنوك السعودية تؤكد التزامها بضوابط جدولة المديونية بطلب من العميل

الرياض ـ مباشر: قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، إن البنوك ملتزمة بالضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والمتعلقة بإعادة جدولة المديونية، بناء على طلب العميل.

وأضاف طلعت حافظ، وفاق لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، أنه يجب توفر راتب للعميل لدى المصارف في حال ثبوت تغير ظروف العميل إجباريا، مثل العجز عن العمل، أو التقاعد.

وأشار إلى أن تغير ظروف العميل، تشمل كذلك فقدانه لوظيفته إجباريا، أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري.

كما نوه إلى أنه في هذه الحالات، لا يتم منح تمويل جديد للعميل، ولا يتم تحميله أية رسوم إضافية، ولا يتم تغيير في كلفة الأجل، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

وأكد حافظ، على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية "بناء على طلب العميل" في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.

وفي شأن آخر، أكد حافظ التزام جهات التمويل المختلف بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري وفقا لحقيقة العقد القائمة، وذلك خلال ٣ سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل.

ونوه إلى أن المقصود بذلك عقود "المرابحة" في التمويل العقاري فقط وليس عقود "الاجارة" التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويعتبر مُؤجر ، كما أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والمستقبلية الجديدة منها والقائمة.

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