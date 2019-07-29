إعلان إلحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن اخر التطورات بخصوص طلبها للحصول على الرخصة الموحدة.

بند توضيح مقدمة اخر التطورات بخصوص طلب الشركة للحصول على الرخصة الموحدة تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-11-05 الموافق 2019-07-08 التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بحضور ممثلها للجلسة العاشرة في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الاثنين 1440/11/26هـ الموافق 2019/07/29م، حيث قدم ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة رد على مذكرة رد الشركة المقدمة في الجلسة التاسعة. وبعرضها على ممثل الشركة طلب مهلة للرد.

وبناءاً عليه قررت الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة يوم الاثنين 1441/01/03هـ الموافق 2019/09/02م.

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد هناك أي أثر مالي على الشركة معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.