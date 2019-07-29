اعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 121.9 مليون ريال مقارنة بـإيرادات بلغت 155.1 مليون ريال بالربع السابق من هذا العام وبنسبة إنخفاض قدره 21% , ومقارنة بإيرادات الربع المماثل من العام السابق التي بلغت 107.5 مليون ريال بإرتفاع قدره 13% ,كما بلغت الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر) 277.0 مليون ريال، مقابل 277.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة إنخفاض 0%.

بلغت إجمالي الخسائر الشاملة لملاك الشركة للربع الثاني (15.1) مليون ريال مقارنة بـ 23.9 مليون ريال ربح بالربع السابق من هذا العام وبنسبة إنخفاض بلغت 163% ومقارنة بـ (12.3) مليون ريال خسارة عن الربع المماثل للعام السابق بنسبة إنخفاض بلغت 23% . وكما بلغ اجمالي الدخل الشامل لملاك الشركة للفترة الحالية 8.8 مليون ريال مقارنة 10.5 مليون ريال ربح للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة إنخفاض بلغت 16% .

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 141.8 مليون ريال، مقابل 133.0 مليون ريال للفترة المنتهية في ديسمبر 2018 وذلك بإرتفاع قدره 7% .

وقد بلغ صافي ربح السهم في الفترة الحالية الى 0.33 ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت خسارة (0.23) ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019م بمقدار (96.1) مليون ريال سعودي تشكل نسبة 39.2% من رأس المال نتيجة الأثر المالي الناجم عن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

هذا و تعمل الشركة حاليا على تنفيذ خطتها في تخفيض التكاليف التشغيلية و العمل على توفير قطع الغيار اللازمة للحفاظ على طاقة إنتاجية عالية. كما و تعمل الشركة حاليا على إيجاد خيارات لاعادة هيكلة راس المال كما تم الإعلان عنه سابقا.

كما و قامت الشركة مسبقا بطرح منتجات جديدة تعمل حاليا على توسيع انتشارها و توزيعها. وتقوم الشركة حاليا بإعادة التفاوض مع عملائها الكبار مثل بندة و أسواق العثيم و غيرهم لاعادة صياغة الاتفاقيات الموقعة بهدف تخفيض تكاليف التوزيع و البيع.

لقد اتبعت الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المال والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% فأكثر من رأس مالها وكما نص عليه قرار مجلس هيئة السوق المال رقم 1-130-2016 وتاريخه 24 أكتوبر 2016.