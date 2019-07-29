مسح..31.4 مليار ريال تمويل للسعوديين لشراء مسكن جديد بالنصف الأول

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: قفز إجمالي قيمة حجم القروض العقارية والتمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية، المُقدم من المصارف وشركات التمويل، خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 146.2 بالمائة على أساس سنوي؛ بزيادة بلغت قيمتها 18.635 مليار ريال.

ووفقا لمسح لـ"مباشر"، ارتفع إجمالي قيمة تمويل السعوديين إلى 31.381 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 12.746 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

المصارف ترفع تمويلها للمواطنين 60%

وجاء الارتفاع الملحوظ بتمويل السعوديين لشراء مسكن جديد خلال النصف الأول من عام 2019؛ مع زيادة قيمة القروض الممنوحة من المصارف بنسبة 59.98 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 17.469 مليار ريال.

وبلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف للأفراد بالسعودية لشراء مسكن جديد 29.127 مليار ريال، مقارنة بـ 11.658 مليار ريال في النصف الأول من عام 2018، وفقا لحسابات "مباشر".

وبالمثل، زادت قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل بنسبة 107.17 بالمائة؛ إلى 2.254 مليار ريال، مقارنة بـ 1.088 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وأصدرت "ساما"، في مايو/أيار 2018، تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل العقاري للأفراد.

تمويل أكثر 68 ألف عقد

وشهد إجمالي عدد القروض العقارية المقدمة من جانب المصارف وشركات التمويل بالمملكة للأفراد لشراء مسكن جديد قفزة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 241.59 بالمائة، وبزيادة 48.461 ألف عقد جديد تم تمويله مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.

وبلغ إجمالي العقود الممولة 68.52 ألف عقد جديد في النصف الأول من 2019، مقارنة بعددها البالغ 20.06 ألف عقد شراء في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتم تمويل 64.522 ألف عقد من جانب المصارف، و3.998 ألف عقد من شركات التمويل خلال النصف الأول من العام 2019.

%80 من التمويل لشراء الفلل

واستحوذ شراء الفلل على 80.63 بالمائة من إجمالي القروض المقدمة للسعوديين خلال النصف الأول من عام 2019؛ بقيمة 25.301 مليار ريال، بواقع 23.515 مليار ريال من جانب المصارف و1.786 مليار ريال من شركات التمويل.

وارتفع تمويل شراء الفلل 149.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مقارنة بقيمتها البالغة 10.15 مليار ريال في النصف الأول من العام 2018.

وبلغت قيمة القروض المقدمة لشراء الشقق 3.748 مليار ريال، مقابل 1.679 مليار ريال في النصف الأول من العام 2018، بارتفاع 123.2 بالمائة.

وقفز تمويل شراء الأراضي 154.03 بالمائة؛ إلى 2.332 مليار ريال، مقابل 918 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

العقود الممولة ترتفع 429% خلال يونيو

وارتفع إجمالي تمويل الأفراد لشراء مسكن جديد بالسعودية بنحو 309.2 بالمائة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي على أساس سنوي، وبزيادة 3.296 مليار ريال.

وبلغ تمويل الأفراد 4.362 مليار ريال خلال يونيو/ حزيران 2019، مقابل 1.066 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وتم تمويل 9.711 ألف عقد جديد خلال الشهر الماضي من جانب شركات التمويل والمصارف، مقابل 1.835 ألف عقد تم تمويها خلال يونيو/ حزيران 2018، بزيادة 429.2 بالمائة.

وكشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، في أواخر مايو/أيار الماضي، عن خفض معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات العقارية طويلة الأجل؛ من خلال معدل ربح ثابت تقدمه للممولين العقاريين المؤهلين، من قبل شركات وبنوك تمويل القروض الشريكة.

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