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أرباح "فايزر" ترتفع 30% لتتجاوز التوقعات في الربع الثاني

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أرباح "فايزر" ترتفع 30% لتتجاوز التوقعات في الربع الثاني أرباح "فايزر" ترتفع 30% لتتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "فايزر" بنسبة 30 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، فيما سجلت تراجعاً في الإيرادات.

وأظهرت نتائج أعمال شركة تصنيع الأدوية الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع صافي الربح في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي عند 5.05 مليار دولار، مقابل 3.87 مليار دولار في الربع المقارن من 2018.

وبلغ نصيب سهم "فايزر" من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة مستوى 0.80 دولار، في مقابل تقديرات المحللين البالغة 0.77 دولار.

وعلى صعيد الإيرادات فسجلت تراجعاً إلى مستوى 13.26 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 13.46 مليار دولار في فترة المقارنة من العام الماضي.

وكان السبب الرئيس وراء انخفاض إيرادات "فايزر" تراجع إيرادات شركة "أب جوهن" التابعة عند 2.80 مليار دولار من مستوى 3.14 مليار دولار في الربع المقارن.

وتتوقع الشركة تحقيق إجمالي إيرادات عن العام الجاري عند مستوى يتراوح بين 50.5 مليار دولار إلى 52.5 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، أعلنت "فايزر" أنها ستدمج وحدة أعمال الأدوية خارج نطاق براءات الاختراع مع شركة "ماي لان".

ومن المقرر أن يمتلك مساهمي "فايزر" 57 بالمائة من الشركة الجديدة المندمجة، فيما سيحصل مساهمي "ماي لان" على 43 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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