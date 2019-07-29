مظاهرات هونج كونج تتواصل.. وبكين تصدر تعليقاً رسمياً نادراً

مباشر: استمرت المظاهرات في هونج كونج اليوم الإثنين، وسط تصعيد سقف المطالب، وبالتزامن مع تقديم الصين أول تعليق رسمي على الوضع في البلاد في نحو عقدين من الزمن.

وكانت الاحتجاجات التي بدأت قبل ثمانية أسابيع مضت تدعو إلى إلغاء مقترح قانون تسليم المجرمين وهو التشريع الذي يهدف إلى إرسال المشتبه فيهم إلى الصين.

لكن هذه المطالب تطورت مع الوقت لتصبح نداء بالديمقراطية الكاملة والاستقلالية عن بكين وسط دعوات لاستقالة الرئيسة التنفيذية للبلاد لاري كام.

وخلال عطلة الأسبوع الماضي، نظم المحتجين مسيرات في الشوارع وصلت إلى الصدامات مع السلطات وانتهت باضطرابات عنيفة.

وفي استجابة رسمية من بكين على الاحتجاجات المستمرة في هونج كونج اليوم، اعترفت الصين بدعمها للرئيسة التنفيذية كاري لام والشرطة في البلاد.

وقام المسؤولون في مكتب السياسات في بكين بالتعليق على أسابيع من المظاهرات واسعة النطاق، في أول مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية حول الوضع في هونج كونج منذ تسليم الإقليم عام 1997.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو الصيني "يانغ غوانغ": "هذه الحوادث المروعة تسببت في أضرار جسيمة لسيادة القانون والنظام العام والاقتصاد وأرواح المواطنين".

وبنهاية جلسة اليوم، تراجع مؤشر "هانج سينج" للأسهم بأكثر من 1 بالمائة ليغلق عند مستوى 28106.4 نقطة.

وبحلول الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.8185 دولار هونج كونج.