أرباح المصارف العاملة بالسعودية ترتفع لـ24.8 مليار ريال بالنصف الأول

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: ارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من 2019 بنسبة 3 بالمائة، على أساس سنوي بما يعادل 0.74 مليار ريال.

ووفقاً للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" لشهر يونيو 2019، ارتفعت أرباح البنوك السعودية إلى 24.8 مليار ريال، مقابل 24.060 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2018.

وبحسب تقرير "ساما"، تراجعت أرباح البنوك السعودية بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي الى 1.449 مليار ريال مسجلة أدنى مستوياتها خلال عام 2019، بنحو 70 بالمائة على أساس شهري بالمقارنة مع أرباح شهر مايو /أيار الماضي البالغة 4.788 مليار ريال.

وانخفضت بنسبة 55 بالمائة بالمقارنة على أساس سنوي حيث بلغ صافي أرباح البنوك السعودية في يونيو 2018 نحو 3.2 مليار ريال.

وأظهر تقرير "ساما" أن إجمالي رؤوس أموال البنوك بالمملكة تراجعت بنسبة 2.88 بالمائة لتصل الى 198.302 مليار ريال، مقابل 204.187 مليار ريال بنهاية مايو 2019.

وارتفعت رؤوس أموال البنوك بالمملكة على أساس سنوي بنسبة 9.3 بالمائة لتصل الى 181.434 مليار ريال، ووصلت احتياطياتها إلى نحو 160.601 مليار ريال.

وتشتمل الأرباح المجمعة نتائج 12 بنك سعودي يعملون في المملكة بدون الفروع الخارجية إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

ويعمل في السعودية 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا و14 مصرفا أجنبيا.

وبشأن الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.11 بالمائة بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2019، لتصل إلى 2433.392 مليار ريال، مقابل 2406.6 مليار ريال بنهاية مايو/ أيار 2019.

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