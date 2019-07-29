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"جولدمان ساكس" يتوقع مزيداً من تراجع معروض النحاس في الصين

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"جولدمان ساكس" يتوقع مزيداً من تراجع معروض النحاس في الصين "جولدمان ساكس" يتوقع مزيداً من تراجع معروض النحاس في الصين

مباشر: يتوقع بنك "جولدمان ساكس" انخفاض معروض النحاس في الصين خلال العام الجاري، وأن تتجاوز مستويات الطلب للمعروض من المعدن.

وقال المصرف الأمريكي في مذكرة في نهاية الأسبوع الماضي إن الرسوم التي تتدفعها شركات التعدين في الصين إلى مصاهر النحاس مقابل التكرير انخفضت إلى 56 دولار للطن المتري ويعد ذلك أدنى مستوى منذ 2012، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".

ويرى المحللون أن الإنتاج في النصف الأول تقلص عقب إجراء المصانع عمليات الصيانة، وأنه تم تشديد الوصول إلى عمليات الائتمان، وأعاقت المسائل التقنية عمليات التشغيل.

وأكد المحللون على أن هناك حالة "عنق زجاجة تختمر" داخل مصاهر النحاس، وهي إشارة إلى حدوث تأخير وارتفاع تكاليف الإنتاج، "وذلك في الوقت الذي تزداد فيه بالفعل دلائل حدوث العجز".

وفي الوقت نفسه توقع تقرير صادر عن مجموعة دراسة النحاس الدولية أن الطلب تجاوز المعروض بمقدار 155 ألف طن متري في أول 4 أشهر من العام الجاري، وهو مستوى أعلى من المسجل في الفترة نفسها العام الماضي عند 64 ألف طن متري.

ويتوقع المحللون حدوث انخفاض في المعروض من النحاس بنحو 5.5 بالمائة أو ما يعادل 1.2 مليون طن في العام الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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