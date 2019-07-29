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رئيسة الفيدرالي السابقة تؤيد خفض معدل الفائدة الأمريكية

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رئيسة الفيدرالي السابقة تؤيد خفض معدل الفائدة الأمريكية رئيسة الفيدرالي السابقة تؤيد خفض معدل الفائدة الأمريكية

مباشر: قالت الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إنها تدعم خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع ضعف الاقتصاد العالمي وتباطؤ التضخم.

وأوضحت جانيت يلين في اجتماع مجموعة إسبن الاقتصادية الاستراتيجية في مدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، أمس الأحد، أن الاقتصاد العالمي تعرض للضعف.

وتابعت: اعتقد أن الضعف الاقتصادي يرجع بشكل جزئي إلى النزاعات حول التجارة إضافة لحالة عدم اليقين بالنسبة للشركات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في وقت لاحق هذا الأسبوع، في خطوة من شأنها أن تكون الأولى من نوعها في نحو عقد من الزمن.

وأضافت يلين أن معدل التضخم في الولايات المتحدة كذلك لا يزال منخفض للغاية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ليست جزيرة منعزلة ولكنها جزء من الاقتصاد العالمي، قائلة: "ما يحدث في بقية دول العالم - في أوروبا وفي آسيا - يلقي بظلاله على واشنطن".

وكان الفيدرالي بقيادة جانيت يلين، التي انتهت فترة ولايتها في فبراير/شباط 2018، رفع معدل الفائدة في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2015 وذلك لأول مرة في عقد من الزمن.

وأكدت يلين أن تركيز البلاد يجب أن ينصب على الحفاظ على الظروف المناسبة للاقتصاد الأمريكي القوي بما يمكنه من البقاء في مسار التوسع.

وقالت: اعتقد في ضوء المخاطر، قد أميل إلى خفض قليل بعض الشيء في معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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