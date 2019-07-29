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داعش يهاجم حقولا نفطية في العراق لأول مرة منذ 2017

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وأفادت قناة "العربية"، نقلا عن مسؤول عسكري في قيادة عمليات بغداد، بأن عناصر من التنظيم الإرهابي هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة‎ حقول "عجيل" و"علّاس" في محافظة صلاح الدين.

© Sputnik . Nazek Mohammed

ولفت المسؤول إلى أن "الهجوم يعد الأول من نوعه منذ طرد عناصر التنظيم من المحافظة نهاية 2017، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في عجلة تابعة لشرطة الطاقة دون أي إصابات".

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتشن القوات الأمنية العراقية عملية "إرادة النصر" العسكرية لتعزيز أمن شمال العاصمة بغداد، والمناطق المحيطة بها من المحافظات المجاورة وهي ديالى، والأنبار، وصلاح الدين.

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