تباطؤ نمو اقتراض المستهلكين بالمملكة المتحدة لأدنى مستوى بـ5 سنوات

مباشر: تباطأ نمو اقتراض المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك إنجلترا، اليوم الإثنين، أن اقتراض المستهلكين نما بوتيرة سنوية 5.5 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل 5.7 بالمائة المسجلة في مايو/آيار السابق له.

وتعتبر وتيرة النمو في اقتراض المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي خلال الشهر الماضي هي الأبطأ منذ شهر أبريل/نيسان عام 2014.

وبلغت الكمية الإضافية المقترضة من قبل المستهلكين لشراء السلع والخدمات مليار جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي مقابل 0.9 مليار إسترليني بالشهر السابق له، وفقاً للمركزي البريطاني.

وبالنسبة لصافي الاقتراض للقروض الأخرى والمقدمات زادت في يونيو/حزيران إلى 0.8 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي فيما بلغ إقراض بطاقات الائتمان 0.3 مليار إسترليني.

وفي الإثنى عشرة شهراً التي تنتهي في يونيو/حزيران الماضي، فإن متوسط صافي اقتراض المستهلكين بلغ مليار جنيه إسترليني شهرياً مقابل 1.5 مليار إسترليني في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2018.

وبحسب البيانات، فإن صافي قروض الرهن العقاري من قبل الأسر بلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر الماضي وهو مستوى قريب من متوسط الثلاثة أعوام الماضية، ومقابل 2.9 مليار إسترليني مسجلة في الشهر السابق له.

وظل المعدل السنوي لنمو قروض الرهن العقاري مستقراً عند 3.1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

أما عدد الموافقات على طلبات الرهن العقاري لشراء منزل ارتفعت بمقدار 800 طلب خلال يونيو/حزيران لتصل إلى 66.4 ألف طلب.

وبحلول الساعة 11:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة ليهبط إلى 1.2313 دولار.