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إنفوجرافيك: وصول أكثر من مليون حاج للسعودية

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الرياض- مباشر: كشفت المديرية العامة للجوازات ، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأحد بلغ 1.085 مليون حاجًا.

ويظهر الإنفوجرافيك التالي الصادر عن المديرية العامة للجوازات تفاصيل وصول الحجاج:

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