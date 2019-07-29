الموانئ السعودية تُصدر ترخيصاً لأكبر مشغل أسطول سفن بالعالم

الرياض - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" ترخيصاً موحداً صالحاً للعمل في جميع الموانئ السعودية، لشركة ميرسك العربية السعودية التابعة لشركة ميرسك العالمية، أكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم.

وقالت الهيئة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - واس، إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية.

وأشارت الهيئة إلى أنها سمحت من خلال تطبيق اللائحة التنظيمية لأعمال الوكالات البحرية للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، ويعتبر ترخيص شركة ميرسك العربية السعودية واحداً من عدة تراخيص لمجموعة من أكبر عشر شركات متخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.

وحققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال النصف الأول لعام 2019م، عبر تسجيلها زيادة في إجمالي أطنان البضائع المناولة بواقع أكثر من 133 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 4.32 بالمائة.

كما حققت زيادة في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع 3.4 ملايين حاوية بنسبة زيادة بلغت 9.22 بالمائة، مقارنة بـالمدة المماثلة من العام السابق.

ترشيحات:

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية والبحرين تنشئان مجلساً تنسيقياً لتعزيز العلاقات الثنائية

ملك البحرين: علاقتنا بالسعودية ترتكز إلى دعائم من الأخوة والتفاهم

سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية.. و"سابك" يقلص المكاسب

تقرير: توقعات بنمو اقتصادي "جيد" لدول الخليج ومصر بالفترة المقبلة

بيان من لازوردي للمجوهرات بشأن توافقها مع أحكام الشريعة

موجودات "ساما" ترتفع 1.3% خلال يونيو بأساس سنوي

الاحتياطات الأجنبية للسعودية بالخارج ترتفع 6.3 مليار دولار بنهاية يونيو

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يرتفع 20.6 مليار ريال بنهاية يونيو