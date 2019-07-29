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"أنصار الله": قصف يحدث انفجارات ضخمة بالسعودية وهروع الإسعاف والإطفاء

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"أنصار الله": قصف يحدث انفجارات ضخمة بالسعودية وهروع الإسعاف والإطفاء "أنصار الله": قصف يحدث انفجارات ضخمة بالسعودية وهروع الإسعاف والإطفاء

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين يحيى سريع عبر صفحته على "فيس بوك" اليوم الاثنين "القوة الصاروخية تطلق صاروخ بالستي نوع بدر F استهدف تجمعات الجيش السعودي ومخازن الأسلحة في منطقة الدائر غرب عسير"، مؤكدا "قد أصاب هدفه بدقه عالية".

وأضاف سريع "سبب ذلك في انفجارات ضخمة هزت المنطقة وهروع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الاستهداف وسط حاله من الهلع والرعب في صفوف العدو"، متابعا "مصادر استخباراتية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

وكانت الجماعة أعلنت يوم الأحد، تنفيذ هجوم جديد بطائرات مسيرة مفخخة، على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي .
وأفاد العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، بأن "سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات "قاصف كي2" عملية هجومية واسعة استهدفت مواقع هامة في مطار أبها الدولي".

ووفق العميد سريع، "أدت العملية إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وذكر أن "العملية جاءت ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت 15 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية".

وكانت "أنصار الله" أعلنت فجر الأحد، شن عدد من طائرات "قاصف كي2" عمليتين هجوميتين على غرف التحكم والسيطرة لطائرات مسيرة ومرابضها في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

SputnikNews

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