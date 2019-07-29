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بالصور.. العثور على كمية كبير من المخدرات مدفونة غربي العراق

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بالصور.. العثور على كمية كبير من المخدرات مدفونة غربي العراق بالصور.. العثور على كمية كبير من المخدرات مدفونة غربي العراق

وجاء في بيان شرطة الأنبار على موقع "فيسبوك" بمتابعة شخصيه من قبل السيد قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، قسم المخدرات والمؤثرات العقلية التابع إلى قيادة شرطة محافظة الأنبار وبالتنسيق مع شعبة إجرام قضاء الرطبة، ومن خلال عملية نوعيه تم خلالها ضبط كمية كبيره من الحبوب المخدرة تقدر بـ "47" الف حبة مخدر في قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار وبأسناد من قبل استخبارات الفرقة الأولى الجيش العراقي .

وفي وقت سابق كشفت مصادر برلمانية عراقية، عن ارتفاع تعاطي المخدرات إلى نحو 46%، مبينة أن هناك مافيات تديرها شخصيات ومسؤولون في الدولة.

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