إيران تعلن كيف سترد على خطوة الإمارات وإشارة السعودية الأخيرتين

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، إن "رد إيران سيكون إيجابيا على أي إشارة سعودية إيجابية"، مشيرا إلى أن بلاده "دعت مرارا وتكرارا إلى حل القضايا بين دول المنطقة من خلال الحوار ومن دون شروط مسبقة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأعرب الموسوي عن "ترحيب طهران بأي جهود للتقريب بين الدول الإسلامية، لأنها تعتقد أن هناك مصالح كبرى مشتركة"، مضيفا أن "هذه المصالح تتطلب من دول المنطقة أن تضع خلافاتها جانبا، وهو أمر جيد بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بحيث تمنع الدول الأخرى وبعض الأنظمة غير الشرعية من استغلال هذه الخلافات والاستفادة من هذه الفجوة".

وكان السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أكد أن "الرياض لا تريد أي حرب مع طهران في أي مكان"، مشددا على أن "أزمة اليمن آن لها أن تنتهي، وأن الرياض على استعداد لإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية وإيران".

في سياق متصل، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطوة الإمارات بسحب قواتها من اليمن بأنها تشكل خطوة إيجابية.

وقال موسوي، إن "تغيير النهج، مهما كان السبب فيه، نعتبره أمرا إيجابيا وخطوة جيدة يمكنها أن تؤدي إلى الأمن والاستقرار وخفض التوترات التي تعتبر اليمن إحدى بؤرها.

وأضاف أن "إيران ترصد هذه الخطوات بدقة وستساعد قدر ما تستطيع من أجل أن يتم اتخاذ المزيد من هذه الخطوات وتعميقها أكثر فأكثر، وستتخذ إيران الخطى في هذا المسار".