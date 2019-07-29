أخبار عاجلة

البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة" -
اخر النهار حلقة الثلاثاء 31 يوليو 2019 -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مدربون أمريكيون يعدون "مغاوير الثورة" قرب التنف

Google+ Print

© AP Photo / Hussein Malla

موسكو - سبوتنيك. وقال رودسكوي: "يقوم المدربون الأمريكيون بإعداد التشكيل المسلح "مغاوير الثورة" وعدد من المجموعات المسلحة الصغيرة تابعة لما يسمى بـ "جيش الكتائب العربية" في منطقة الـ 55 كيلومترا في التنف".

ووفقا لرودسكوي، فإن مروحيات القوات الجوية الأمريكية في شرق الفرات تقوم بنقل المسلحين، الذين أنهوا فترة الإعداد في التنف.

وأضاف رودسكوي: "يتم إرسال المخربين إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية لزعزعة استقرار الوضع ومنع تقوية مواقع السورية هناك".

وفي وقت سابق من اليوم قال رودسكوي "بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الهياكل الأمريكية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس عبدالفتاح السيسي ضاحكاً على "الكوميكسات الساخرة": الحكومة تضع في اعتبارها ردود الفعل

الرئيس عبدالفتاح السيسي ضاحكاً على "الكوميكسات الساخرة": الحكومة تضع في اعتبارها ردود الفعل

حرائق الغابات تلتهم آلاف الهكتارات في الجزائر والحكومة تفرض حالة الطوارئ

حرائق الغابات تلتهم آلاف الهكتارات في الجزائر والحكومة تفرض حالة الطوارئ

الحكومة الفلسطينية تدعم أصحاب المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس

الحكومة الفلسطينية تدعم أصحاب المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس

الحكومة الألمانية تعبر عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات في روسيا

الحكومة الألمانية تعبر عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات في روسيا