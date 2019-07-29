بالفيديو.. الجيش السوري يدك معاقل النصرة شمال حماة

وتظهر لقطات الفيديو جانبا من التمهيد الناري المكثف الذي سبق هجوما ناجحا تمكن خلاله الجيش السوري من تحرير تل ملح بعد قطع خطوط إمداد المسلحين الخلفية والقادمة باتجاه محور تل الملح والجبين.

وتمكنت وحدات الجيش السوري صباح اليوم من تحرير بلدة الجبين.

وقال مراسل "سبوتنيك" بحماة: بعد تمكن الجيش من استعادة تل الملح الاستراتيجي مساء، واصل تقدمه ليلا باتجاه بلدة الجبين قبل أن يطهرها من مسلحي جبهة النصرة وحلفائها صباح اليوم.

وأشار إلى أنه مع سيطرة الجيش على الجبين يكون بذلك قد استعاد السيطرة على أحد المقاطع الرئيسية لطريق (محردة- السقيلبية) بعدما كان قد خسره منذ أسابيع عقب هجوم عنيف أسرف تنظيم القاعدة في بلاد الشام خلاله في استعمال انتحاريين يتحدرون من جنسيات قوقازية وجنوب آسيوية، وقام بتفجيرهم مع عربات مفخخة على طول نقاط الجيش السوري على خطوط التماس في المنطقة.