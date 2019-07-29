"حلواني إخوان" يهبط بأكبر وتيرة في شهر بعد النتائج المالية

الرياض - مباشر: سجل سهم" حلواني إخوان" تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد الإعلان عن تحول الشركة للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بــصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وتراجع أرباح الشركة 92.8 بالمائة خلال النصف الأول.

وبحلول الساعة 1:13 بتوقيت الرياض سجل السهم تراجعاً بنسبة 2.30 بالمائة ليهبط بأكبر وتيرة في نحو شهر، إلى مستوى 38.10 ريال بعد التداول على 1.802 مليون ريال من خلال 47.158 ألف سهم.

وفي تلك الأثناء تراجع أداء المؤشر العام للسوق بنسبة 1.13 بالمائة إلى مستوى 8759.56 نقطة وبخسارة 99.92 نقطة، بعد التداول على 79.56 مليون سهم بقيمة 1.850 مليار ريال.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الاثنين، تحقيق صافي خسارة بلغ 3.7 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 8.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة بالسعودية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة بمصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات، وافتتاح فروع جديدة.

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