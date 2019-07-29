الليرة التركية تواصل المكاسب لليوم الثالث بعد قرار خفض الفائدة

مباشر: ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليكون الصعود اليومي الثالث على التوالي منذ قرار الخفض الحاد في معدل الفائدة.

وقام البنك المركزي في تركيا بخفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس (4.25 بالمائة) في قرار مفاجئ للأسواق التي كانت تتوقع خفضاً لا يتجاوز 200 نقطة أساس.

ويأتي قرار تقليص معدل الفائدة في تركيا ليصبح 19.75 بالمائة بدلاً من 24 بالمائة في السابق بعد إقالة محافظ البنك المركزي قبل الاجتماع بأيام قليلة واستبداله بنائبة مراد أويصال.

وعلى الرغم من الخفض الحاد في معدل الفائدة لكن الرئيس رجب طيب أردوغان يطالب بالمزيد من التخفيضات في الفترة القادمة من العام، مشيراً إلى أن استجابة الأسواق أثبتت صحة القرار.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وتركيا قائمة على خلفية صفقة شراء الصواريخ "إس-400" من روسيا، ما يجعل أنقرة عرضة للعقوبات الأمريكية.

وفي خطوة تحدث للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، تراجع الاحتياطي النقدي لدى تركيا خلال الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الجاري.

جدير بالذكر أن اقتصاد تركيا شهد حالة من التعافي في الفترة الأخيرة بحسب عدد من المؤشرات الإيجابية المفصح عنها ما دفعها للخروج من مرحلة الركود.

وبحلول الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة لتسجل الورقة الخضراء 5.6435 ليرة بعد أن كانت المكاسب تصل لنحو 1 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

ومنذ قرار المركزي التركي يوم الخميس الماضي، والليرة التركية تواصل المكاسب بارتفاع 0.8 بالمائة في غضون الأيام الثلاثة.

وفي الأسبوع الماضي، بلغت مكاسب العملة المحلية لتركيا 1.1 بالمائة أمام الدولار الأمريكي.