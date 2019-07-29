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السعودية: منع 260 ألف مقيم من دخول مكة بسبب التصاريح

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السعودية: منع 260 ألف مقيم من دخول مكة بسبب التصاريح السعودية: منع 260 ألف مقيم من دخول مكة بسبب التصاريح

الرياض – مباشر: كشف الأمن العام بالمملكة العربية عن إعادة أكثر من 260 ألف مقيم خلال الأيام الماضية؛ لعدم حصولهم على تصاريح عمل بالعاصمة المقدسة.

وأضاف الأمن العام، وفقا لما نشرته إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه تم إعادة أكثر من 5 آلاف شخص لا يحملون تصاريح حج، وضبط 71 مكتبا وهميا.

وأوضح، أنه تم إعادة أكثر من 10 آلاف مركبة مخالفة.

ولفت الأمن العام، إلى أن تصريح الحج شرط لدخول المواطنين والمقيمين المُحرمين للحج إلى مكة المكرمة.

وطالبت وزارة الداخلية بالمملكة عموم المواطنين والمقيمين بالالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء الحج للحصول على تصريح بذلك، مشددة أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا بالحج من الدخول إلى مكة وإعادتهم.

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