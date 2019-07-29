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الصين: رفعنا واردات فول الصويا الأمريكية منذ اجتماع قمة الـ20

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الصين: رفعنا واردات فول الصويا الأمريكية منذ اجتماع قمة الـ20 الصين: رفعنا واردات فول الصويا الأمريكية منذ اجتماع قمة الـ20

مباشر: ذكرت وسائل إعلام صينية أن الولايات المتحدة شحنت ملايين الأطنان من فول الصويا نحو بكين منذ لقاء رئيسا الدولتين في قمة الـ20 نهاية يونيو/حزيران الماضي، رغم أن البيانات الأمريكية أظهرت أنها أقل بكثير.

وكانت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أظهرت أنه تم شحن 1.02 مليون طن من فول الصويا نحو الصين في الفترة التي بدأت منذ انعقاد اجتماع قمة الـ20 في 28 يونيو/حزيران الماضي وحتى الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز.

وفي اجتماع قمة الـ20 اتفق رئيسا الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية ووقف تنفيذ زيادة في التعريفات الجمركية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي.سي.تي.في" الصينية نقلاً عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية ووزارة التجارة أمس الأحد إن بكين وجهت طلبات استعلام بشأن مشتريات من فول الصويا والقطن ولحم الخنزير والذرة الرفيعة وغيرها من المنتجات الزراعية منذ 19 يوليو/تموز، وأن بعض عمليات البيع تمت.

وأضافت: "طالما أن المنتجات الزراعية الأمريكية بأسعار معقولة وبجودة جيدة فإنه من المتوقع أن يتم تنفيذ عمليات شراء جديدة".

وتابعت: "الشركات المعنية بالشراء طالبت باستثناءات على المنتجات الزراعية".

وأكدت وسيلة الإعلام الصينية أن تلك التحركات تظهر استعداد بكين لتعزيز المنتجات الأمريكية والوفاء بتوافق الآراء الذي تم بين الرئيسان الأمريكي والصيني.

وكانت التقارير الصحفية أفادت في مطلع الشهر الجاري أن الصين تدرس شراء بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة كبادرة لحسن نيتها وسط استئناف المباحثات التجاريين بين الدولتين.

مباشر (اقتصاد)

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