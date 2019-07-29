مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 7.4% في يونيو

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية نحو 7.4 بالمائة خلال شهر يونيو/ حزيران 2019، مقارنة مع الشهر المماثل من 2018.

وكشفت التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع إلى نحو 20.73 مليار ريال في الشهر الماضي، مقارنة مع نحو 19.18 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق.

وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال يونيو/ حزيران 2019، إلى 113.8 مليون عملية، مقارنة بـ 80.21 مليون عملية تم تنفيذها في يونيو / حزيران 2018، بارتفاع 41.89 بالمائة.

كما ارتفع عدد الأجهزة المستخدمة في تنفيذ العمليات، إلى 387.96 ألف جهاز في الشهر الماضي، مقارنة بـ 324.3 ألف جهاز في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 19.63 بالمائة.

وعلى أساس شهري، تراجعت قيمة عمليات نقاط البيع نحو 25.467 بالمائة، خلال يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بمبيعات شهر مايو/ أيار، التي بلغت 27.82 مليار ريال.

وهبط عدد عمليات نقاط البيع نحو 10.35 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل 126.95 مليون عملية.

أما عدد الأجهزة، فقد سجل ارتفاعا نسبته 1.5 بالمائة، مقارنة بمستوياتها في شهر مايو / أيار الماضي، التي بلغت 382.17 ألف جهاز.

وارتفع القيمة الإجمالية لعمليات نقاط البيع بالسعودية إلى نحو 136.73 مليار ريال خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، من خلال نحو 188.4 مليون عملية.

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