"العقاري السعودي" يُطلق المرحلة التجريبية لإيداع الدعم للمستفيدين قبل الراتب

الرياض- مباشر: قال صندوق التنمية العقارية، السعودي، إنه تم إطلاق المرحلة التجريبية لإيداع الدعم للمستفيدين من الصندوق، قبل نزول الراتب واستقطاع قسط القرض العقاري.

وقال الصندوق العقاري، بحسب مانشر على موقع "تويتر" أن المبادرة لاتزال في الفترة التجريبية ولا تشمل جميع المستفيدين.

وردا على أسئلة المواطنين، قال الصندوق إنه في حال قيام المواطن بتوقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق العقاري، سوف يتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه خلال مدة أقصاها "يومين عمل" من تاريخ سحب القسط.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، في تصريحات سابقة، إن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي التمويل العقاري المدعوم منذ بداية برنامج القرض العقاري تجاوز 929 مليون ريال حتى نهاية النصف الأول من 2019.

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