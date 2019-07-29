مسح..تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 13.7% بالنصف الأول 2019

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: تراجعت قيمة تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية بالنصف الأول من عام 2019 بنحو 13.7 بالمائة على أساس سنوي، بتراجع يعادل 9.7 مليار ريال (2.59 مليار دولار).

وأظهرت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات رسمية حديثة، انخفاض قيمة تحويلات الوافدين بالمملكة إلى مستوى 61.36 مليار ريال (16.36 مليار دولار) خلال فترة الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل تحويلات بلغت قيمتها 70.06 مليار ريال (18.68 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض قيمة التحويلات بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير/ شباط بما نسبته 24.6 بالمائة أو ما يعادل 3.15 مليار ريال (839 مليون دولار)، إلى 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مقارنة بــ 12.79 مليار ريال (3.41 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وتأثرت تحويلات الوافدين بالمملكة بالنصف الأول من عام 2019 بإجمالي تحويلات شهر يونيو/ حزيران؛ التي سجلت أقل معدل للتحويلات خلال تلك الفترة.

وانخفضت التحويلات إلى مستوى 8.71 مليار ريال (2.32 مليار دولار) خلال يونيو/ حزيران 2019، مقابل 10.6 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، بتراجع قيمته 1.89 مليار ريال (505 ملايين دولار)، وبانخفاض 17.8 بالمائة.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب بالسعودية 12.8 بالمائة خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 مقارنة بـالشهر السابق (مايو/ أيَّار) التي بلغت خلاله 9.99 مليار ريال (2.66 مليار دولار)، وبما يعادل 1.28 مليار ريال (342 مليون دولار).

عوامل مؤثرة

وأثرت عدة عوامل على تحويلات الوافدين بالسعودية؛ أبرزها الرسوم على المرافقين والوافدين، وبرامج التوطين عبر سعودة الوظائف بهدف تشغيل المواطنين السعوديين بدلاً من الأجانب.

وتم فرض مقابل مالي على المرافقين للوافدين ابتداءً من يوليو/ تموز 2017 مع زيادة سنوية تبلغ في السنوات اللاحقة قيمتها 100 ريال تدفع بشكل شهري، (100 في أول سنة، ثم 200، و300، و400 ريال في السنوات اللاحقة).

ويُذكر أن المقابل المالي على الوافدين يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.

ووفقاً لمسح أعده "مباشر"، تراجع عدد الأجانب بسوق العمل السعودي خلال الربع الأول من العام 2019 بواقع 529.89 ألف مشتغل مقارنة بـالربع المماثل من العام 2018.

وانخفض عدد العاملين الأجانب بالمملكة العربية السعودية إلى 9.653 مليون مشتغل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 10.183 مليون مشتغل بالربع الأول من عام 2018.

وبدأت وزارة العمل السعودية، مع بداية العام الهجري الحالي 1440هـ، في تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين المهن بـ 12 نشاطاً في منافذ البيع.

تحويلات السعوديين

وعلى مستوى تحويلات السعوديين خلال النصف الأول من عام 2019، شهدت تراجعاً نسبته 14.8 بالمائة مقارنة بـالفترة المماثلة من العام الماضي، وبما يعادل 4.87 مليار ريال (1.29 مليار دولار).

وبلغت قيمة التحويلات 28.14 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، مقارنة بـإجمالي تحويلات النصف الأول من عام 2018 والبالغة 33.01 مليار ريال (8.8 مليار دولار).

وتراجعت تحويلات السعوديين متأثرة بانخفاضها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام التي شهدت انخفاضاً نسبته 20.6 بالمائة و33.1 بالمائة و31.9 بالمائة على التوالي.

وخلال يونيو/ حزيران 2019، ارتفعت تحويلات السعوديين 2.2 بالمائة أو ما يعادل 77 مليون ريال (20.53 مليون دولار) على أساس سنوي، إلى 3.51 مليار ريال (937 مليون دولار)، مقابل 3.44 مليار ريال (917 مليون دولار) في يونيو/ حزيران 2018.

ورغم ارتفاع تحويلات السعوديين خلال يونيو/ حزيران 2019، إلا أنها سجلت انخفاضاً على أساس شهري بنحو 43.4 بالمائة، أو بما يعادل 2.69 مليار ريال (718 مليون دولار).

وخلال الربع الأول من عام 2019، تراجعت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية بنسبة 11.3 بالمائة تعادل قيمة 4.048 مليار ريال (1.079 مليار دولار) مقارنة بـالربع المماثل من العام 2018.

وبلغت تحويلات السعوديين 13.357 مليار ريال في الربع الأول من 2019، مقارنة مع 18.7 مليار ريال في الربع الأول من 2018، بتراجع 28.6 بالمائة.

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