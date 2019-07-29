تقرير: السعودية تقود إصدارات الصكوك والسندات خليجياً

الرياض - مباشر: تراجعت قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.47 بالمائة وذلك خلال النصف الأول من العام 2019 هامشياً مقارنة مع الفترة المماثلة من 2018.

وذكر تقرير صادر اليوم الاثنين عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز"، بعنوان: "أسواق الصكوك والسندات الخليجية"، أن إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية والإصدارات التي تخص الشركات بالمنطقة بلغت في تلك الفترة من العام الجاري نحو 94.79 مليار دولار. وتصدرت السعودية تلك الأسواق من حيث حجم الإصدار؛ وفقاً للتقرير.

وتراجعت الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية بنسبة 8.9 بالمائة لتصل إلى 29.77 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019

ويقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية السندات التي تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية ذات الاستحقاقات قصيرة الأجل وبغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية.

وخلال النصف الأول من عام 2019، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 29.77 مليار دولار؛ وفقاً للمعلومات المتاحة من بنك الكويت المركزي، ومصرف البحرين المركزي، ومصرف قطر المركزي، والبنك العماني المركزي.

وتصدر مصرف البحرين المركزي تلك الإصدارات، وبلغ إجمالي إصداراته 44 إصداراً خلال النصف الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية 11.96 مليار دولار أمريكي (4.51 مليار دينار بحريني) مثلت 40.19 بالمائة من إجمالي إصدارات البنوك المركزية الخليجية، تلاه بنك الكويت المركزي الذي جمع ما مجموعه 8.13 مليار دولار أمريكي (2.47 مليار دينار كويتي).

الصكوك والسندات

ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية.

وبلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 65.03 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019 بارتفاع قدره 3.94 بالمائة مقارنة بـإجمالي إصدارات بقيمة 62.57 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018.

وسجّل الربع الأول من عام 2019 أعلى قيمة للإصدارات، وتم خلاله إصدار 111 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 38.49 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الربع الثاني من عام 2019 مبلغ 26.54 مليار دولار أمريكي من خلال 118 إصداراً.

التوزيع الجغرافي

وتصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 30.81 مليار دولار أمريكي أو 47 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال 15 إصداراً.

وتليها قطر بنسبة 26 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت الإمارات في المركز الثالث بنسبة 25 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 0.46 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.

الإصدارات السيادية

وخلال النصف الأول من عام 2019، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 60.2 بالمائة من إجمالي المبالغ المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 30.13 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 37.68 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018.

وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الشركات خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 40 بالمائة إلى 34.91 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 24.89 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2018.

وأصدرت الحكومة السعودية سندات بقيمة إجمالية 16.93 مليار دولار أمريكي، منها 9.43 مليار دولار أمريكي (35.35 ريال سعودي) من خلال السندات المقومة بالعملة المحلية و7.50 مليار دولار أمريكي من إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار الأمريكي.

وبلغت إصدارات حكومة قطر 12 مليار دولار أمريكي ذات استحقاقات خمس سنوات وعشرة وثلاثين سنة. في حين قامت حكومة الشارقة بإصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من خلال صكوك تستحق في عامي 2025 و2026.

السندات مقابل الصكوك

تراجع إصدار السندات التقليدية خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 4.29 بالمائة مقارنة بـالنصف الأول من عام 2018.

وبلغت إصدارات النصف الأول من عام 2019 من السندات التقليدية 48.02 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 73.84 بالمائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019.

أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 37.21 بالمائة لتبلغ 17.01 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 12.40 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018، وتمثل إصدارات الصكوك 26.15 بالمائة من إجمالي الإصدارات في النصف الأول من عام 2019.

توزيع القطاعات

وتصدر القطاع الحكومي إجمالي قيمة الإصدارات في النصف الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 30.13 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 46.3 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، مقارنة مع 37.68 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2018.

في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية 20.1 مليار دولار أمريكي بنسبة 30.9 بالمائة من إجمالي الإصدارات من 207 إصداراً.

حجم الإصدارات

وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من عام 2019 ما بين 5 ملايين دولار أمريكي إلى 6 مليارات دولار أمريكي.

وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي أو أكثر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 47.54 مليار دولار أمريكي، بما يمثل 73.10% من إجمالي قيمة الإصدارات.

هيكل العملات

وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019، بقيمة إجمالية بلغت 50.5 مليار دولار أمريكي بنسبة 77.66 بالمائة من خلال 137 إصدار.

وتلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 9.55 مليار دولار أمريكي (35.85 مليار ريال سعودي) بما يمثل نسبة 14.7 بالمائة من إجمالي المبالغ المصدرة من خلال 6 إصدارات.

التصنيفات الائتمانية

وخلال النصف الأول من عام 2019، حصل ما نسبته 77.8 بالمائة من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتليجنس. وحصل ما نسبته 94.62 بالمائة من هذه الإصدارات على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية.

الإدراج

وخلال النصف الأول من عام 2019، تم إدراج 136 إصداراً من الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 59 بالمائة من مجموع الإصدارات البالغة قيمتها الإجمالية 61.22 مليار دولار أمريكي.

وبلغت نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية 92.06 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة، وتم إدراج 47 إصداراً منها في سوق لندن للأوراق المالية.

إجمالي السندات والصكوك الخليجية القائمة

وكما في 30 يونيو 2019، بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية القائمة 528.95 مليار دولار أمريكي. وسيطرت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات أو ما نسبته 50.7 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات. يليها إصدارات القطاع المالي، واستحوذ على 23.3 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات، أو 123.05 مليار دولار أمريكي.

وبلغت قيمة الإصدارات السعودية القائمة 217.41 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 41.10 بالمائة، في حين بلغت قيمة الإصدارات الكويتية من السندات والصكوك 20.56 مليار دولار أمريكي أو ما يمثل 3.89 بالمائة من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.

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