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الملك عبد الله يغادر البلاد إلى مصر وابنه يؤدي اليمين الدستورية نائبا

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وتتناول الزيارة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

© REUTERS / HANDOUT

ويتوجه من القاهرة الملك إلى تونس، حيث يقدم العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية أمام هيأة الوزارة نائبا للملك حتى عودته.

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، توجه يوم السبت الماضي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "أكد الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال لقائهما في أبوظبي اليوم السبت، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الأردن ودولة الإمارات".

​من جانبه، أكد ولي عهد أبوظبي متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حريصة دائما على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وجرى التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن ودولة الإمارات، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

 

SputnikNews

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